Sturm der Liebe

Ein Flirt für Mandy

SAT.1 emotions Staffel 8 Folge 92 vom 19.01.2026
Ein Flirt für Mandy

Sturm der Liebe

Folge 92: Ein Flirt für Mandy

49 Min. Folge vom 19.01.2026 Ab 12

Marlene geht eine gewagte Wette mit Gonzalo ein und setzt dafür 20.000 Euro aufs Spiel. Wird sich ihr Vertrauen in Konstantin auszahlen? Mandy wittert derweil eine Chance für die Liebe: Als der Fußballprofi Marc Rosen im "Fürstenhof" absteigt, ist sie sofort Feuer und Flamme. Doch als sie zu spät zu ihrem Date erscheint, erwartet sie eine Überraschung.

