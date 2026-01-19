Sturm der Liebe
Folge 92: Ein Flirt für Mandy
49 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Marlene geht eine gewagte Wette mit Gonzalo ein und setzt dafür 20.000 Euro aufs Spiel. Wird sich ihr Vertrauen in Konstantin auszahlen? Mandy wittert derweil eine Chance für die Liebe: Als der Fußballprofi Marc Rosen im "Fürstenhof" absteigt, ist sie sofort Feuer und Flamme. Doch als sie zu spät zu ihrem Date erscheint, erwartet sie eine Überraschung.
Alle Staffeln im Überblick
Sturm der Liebe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH