Michael zweifelt an Marlenes Liebe
Sturm der Liebe
Folge 93: Michael zweifelt an Marlenes Liebe
48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Marlenes gewagte Wette treibt einen Keil zwischen sie und Michael. Er glaubt, sie habe noch immer Gefühle für Konstantin. Dieser trainiert währenddessen fleißig für das Billard-Duell, da er Gonzalo unbedingt schlagen will. Mandys Flirt mit Marc läuft fantastisch, doch dann erhält er einen unerwarteten Anruf ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH