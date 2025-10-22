Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 8Folge 98vom 22.10.2025
48 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12

Xaver begleitet Kira auf die Faschingsparty, wo die beiden eine schöne Zeit miteinander verbringen. Am nächsten Tag will Xaver seiner Liebsten eine Freude machen, doch dabei stößt er auf ein Fotoalbum, das voller Bilder von Martin ist. Natascha weigert sich weiterhin, ihrer Tochter die Wahrheit über deren Vater zu erzählen.

SAT.1 emotions
