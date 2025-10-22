Xaver findet Kiras AlbumJetzt ohne Werbung streamen
Sturm der Liebe
Folge 98: Xaver findet Kiras Album
48 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 12
Xaver begleitet Kira auf die Faschingsparty, wo die beiden eine schöne Zeit miteinander verbringen. Am nächsten Tag will Xaver seiner Liebsten eine Freude machen, doch dabei stößt er auf ein Fotoalbum, das voller Bilder von Martin ist. Natascha weigert sich weiterhin, ihrer Tochter die Wahrheit über deren Vater zu erzählen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH