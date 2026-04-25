Staffel 1Folge 13vom 25.04.2026
Die Super-Duper-Hasen / Lord SauermannJetzt kostenlos streamen
Super-Duper-Hasen-Liga
Folge 13: Die Super-Duper-Hasen / Lord Sauermann
22 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 6
Wie wurden ganz gewöhnlichen Hasen zu Super-Duper-Hasen? Die ganze Geschichte! // Lord Sauermann und sein Drache Sauerhauch wollen ganz Wichtig-Stadt versauern - aber sie haben die Rechnung ohne die Hasen-Liga gemacht...
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Super-Duper-Hasen-Liga
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Nickelodeon