Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Super-Duper-Hasen-Liga

NickelodeonStaffel 1Folge 6vom 12.04.2026
Schokoladisiert / Weckeriki

Schokoladisiert / WeckerikiJetzt kostenlos streamen

Super-Duper-Hasen-Liga

Folge 6: Schokoladisiert / Weckeriki

22 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 6

Dr. Annabelle rettet das Osterfest vor einem Bösewicht, der das Hasen-Team in Schoko-Hasen verwandelt hat. // Bex' neuer Wecker entpuppt sich als hysterischen Hahn, der die Stadt zu zerstören droht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Super-Duper-Hasen-Liga
Nickelodeon

Super-Duper-Hasen-Liga

Alle 1 Staffeln und Folgen