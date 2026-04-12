Staffel 1Folge 6vom 12.04.2026
Schokoladisiert / WeckerikiJetzt kostenlos streamen
Super-Duper-Hasen-Liga
Folge 6: Schokoladisiert / Weckeriki
22 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 6
Dr. Annabelle rettet das Osterfest vor einem Bösewicht, der das Hasen-Team in Schoko-Hasen verwandelt hat. // Bex' neuer Wecker entpuppt sich als hysterischen Hahn, der die Stadt zu zerstören droht.
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Super-Duper-Hasen-Liga
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Nickelodeon