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Super-Duper-Hasen-Liga

NickelodeonStaffel 1Folge 8vom 22.03.2026
Woll-Hasen / Frau Föhnwelle

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Super-Duper-Hasen-Liga

Folge 8: Woll-Hasen / Frau Föhnwelle

22 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 6

Dr. Annabelle erschafft aus Staub einen Woll-Hasen-Diener. Doch das Experiment läuft aus dem Ruder. // Ein Überraschungsbesuch seiner Mutter zwingt Dr. Fusselhaar nett sein zu müssen.

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