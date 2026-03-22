Staffel 1Folge 8vom 22.03.2026
Woll-Hasen / Frau FöhnwelleJetzt kostenlos streamen
Super-Duper-Hasen-Liga
Folge 8: Woll-Hasen / Frau Föhnwelle
22 Min.Folge vom 22.03.2026Ab 6
Dr. Annabelle erschafft aus Staub einen Woll-Hasen-Diener. Doch das Experiment läuft aus dem Ruder. // Ein Überraschungsbesuch seiner Mutter zwingt Dr. Fusselhaar nett sein zu müssen.
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Genre:Animation, Comedy, Action, Abenteuer, Kinder
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon