Mit dem Doppeldecker nach Johannesburg - Der Airbus A380 im Liniendienst

WELTStaffel 1Folge 1vom 20.02.2026
Mit dem Doppeldecker nach Johannesburg - Der Airbus A380 im Liniendienst

Er ist so hoch wie ein sechsstöckiges Haus, fast so breit wie ein Fußballfeld und seine vier Triebwerke könnten eine Kleinstadt mit Strom versorgen: der Airbus A380. Bevor er in Serie ging, wurde der Superjumbo in Extremumgebungen getestet. Heute wird er häufig für Langstreckenflüge eingesetzt. Die Reportage begleitet Pilotin Kerstin F. auf dem 13.000 Kilometer langen Flug von Frankfurt am Main nach Johannesburg.

