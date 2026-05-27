Die Flugzeugbauer - Hightech-Flieger am FließbandJetzt kostenlos streamen
SUPER-FLIEGER
Folge vom 27.05.2026: Die Flugzeugbauer - Hightech-Flieger am Fließband
98 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 6
Das Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder zählt zu den weltweit größten Standorten für den modernen Flugzeugbau. An 365 Tagen im Jahr produzieren hier rund 16.000 Arbeiter und Ingenieure im Verbund mit weiteren Standorten. Das Rückgrat der Airbus-Logistik dabei: der Frachtflieger Beluga. Rund 2.500 Tragflächen, Cockpits und Rümpfe transportieren die Airbus Belugas pro Jahr zwischen elf Werken in Europa. Die Reportage gibt einen Einblick in die komplexen Arbeitsabläufe bei der Flugzeugproduktion.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Technologie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt