Die Super-Airliner - Flugzeuge für das neue JahrtausendJetzt kostenlos streamen
SUPER-FLIEGER
Folge 8: Die Super-Airliner - Flugzeuge für das neue Jahrtausend
46 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Stoßzeit am Flughafen München: Ein Airbus A350 hebt ab. Das Langstrecken-Großraumflugzeug des europäischen Flugzeugherstellers soll seinem größten Konkurrenten, der US-amerikanischen Boeing 787 GDreamlinerG, den Kampf ansagen. Unter allen Verkehrsflugzeugen weist der A350 den höchsten Anteil an Kohlefaserstoffen in Rumpf und Tragflächen auf und setzt somit neue Stabilitätsmaßstäbe bei hohem Komfort. Zweieinhalb Monate dauert die Montage des Überfliegers. Kann Boeing da noch mithalten?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
SUPER-FLIEGER
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6