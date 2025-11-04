Superior Donuts
Folge 10: Arbeitsverweigerung
21 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Sweatpants will keinen Job annehmen, der nicht seiner Bestimmung entspricht, doch leider hat er diesen bisher nicht gefunden. Er kann also Franco keine Miete zahlen. Doch um sich das College leisten zu können, braucht er einen Mitbewohner, der auch zahlen kann. Die beiden trennen sich und Franco bekommt einen neuen, neurotischen Mieter ...
Superior Donuts
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
