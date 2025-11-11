Superior Donuts
Folge 12: Alles auf Schwarz
21 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 6
Anlässlich des "Black History"-Monats lädt Franco den schwarzen Ex-Baseballspieler Wheels ein, der in Sweatpants Altenheim wohnt. Doch was ihm zu Ohren kommt, gefällt ihm nicht ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Superior Donuts
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren