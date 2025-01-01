Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

1001 Versuchung: Orient im Express

sixxStaffel 1Folge 5
1001 Versuchung: Orient im Express

Folge 5: 1001 Versuchung: Orient im Express

25 Min.Ab 6

Heute taucht Enie in die kulinarischen Offenbarungen des Orients hinab: Für Liebhaber von Süßem gibt es türkischen Mohnkuchen und die Fans des Herzhaften werden mit saftigen Zigarrenröllchen bedient. Zu Gast ist Sevgi Gürez, Geschäftsführerin des Ladens "Cemilzade - Confiserie Orientale" in Berlin, die Enie mit Tipps und Tricks zur Seite steht.

