sixxStaffel 1Folge 6
25 Min.Ab 6

Köstlich, vielfältig und vor allem schnell: Heute bereitet Enie eine Schokokuss- und eine Philadelphia-Torte zu. Außerdem zeigt sie, wie man aus Pfannkuchen, Spinat, Frischkäse und Lachs eine delikate Torte zaubert. Zu Gast ist Isabell Eschenweck, Erfinderin des "Kuchens am Stiel".

sixx
