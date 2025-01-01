Sweet and Easy - Enie backt
Folge 8: Kleine Schweinereien
25 Min.Ab 6
Was wäre das Leben ohne seine kleinen Schweinereien? Enie zeigt uns davon ein paar kulinarische: Apfelkuchen im Glas (toller Geschenktipp!), Enies Mini-Lorbeerbrot und von ihrem Gast, dem Törtchen-Fachmann Thomas Gern von "Tarte de Tom", lernen wir, wie man mit Dinkelmehl herrliche Tartelettes backt.
Sweet and Easy - Enie backt
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen