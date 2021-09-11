Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 10Folge 12vom 11.09.2021
Folge 12: Cake it easy

25 Min.Folge vom 11.09.2021Ab 6

Enie van de Meiklokjes gibt einen Crash-Kurs in britischer Backkunst. Neben raffinierten Earl-Grey-Donuts serviert sie einen köstlichen Sticky-Toffee-Pudding, das Lieblingsgebäck von Herzogin Kate. Unterstützung bekommt Enie von einem echten Profi: Ian Matthew Baker, Chef Pâtissier des Hotels "Vier Jahreszeiten" in München und gebürtiger Brite, greift ihr beim Backen unter die Arme. Gemeinsam wagen sie sich an einen wahren Klassiker der englischen Küche, den Battenbergkuchen.

