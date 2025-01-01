Sweet and Easy - Enie backt
Folge 5: Eis, einfach selbst zaubern
24 Min.Ab 6
Enies kunterbunte Eiskreationen sind blitzschnell und einfach zuhause nachgemacht - und das ganz ohne Eismaschine. Drei leckere Sorten lassen die Herzen aller Naschkatzen höherschlagen: ein Himbeer-Kokosnuss-Eis, ein Sorbet aus grünem Tee und Limetten sowie ein Schoko-Eis mit Kokos. Gemeinsam mit Maskenbildnerin Cat von Pabrutzki verleiht Enie ihren Meisterwerken außerdem sowohl optisch als auch geschmacklich eine ganz besondere Note.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen