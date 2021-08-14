Sweet and Easy - Enie backt
Folge 8: Geheimnisse Asiens
24 Min.Folge vom 14.08.2021Ab 6
Enie van de Meiklokjes lüftet kulinarische Geheimnisse Asiens. Neben traditionellen kleinen Reisbällchen gibt es würzige Bratwürstchen im Blätterteig. Und gemeinsam mit Sängerin Jasmin Wagner backt Enie fluffige japanische Soufflé Pancakes mit fruchtiger Note.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen