Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Ei Like Ostern

sixxStaffel 11Folge 20vom 01.04.2023
Ei Like Ostern

Ei Like OsternJetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 20: Ei Like Ostern

30 Min.Folge vom 01.04.2023Ab 6

Pünktlich zu Ostern wird es bei Enie van de Meiklokjes kreativ, denn die Ostereiersuche findet in der Küche statt. Die ersten Eier verstecken sich gemeinsam mit Bacon und Käse in einem Brötchen. Es folgt ein Rezept von Zitronenkeksen aus Mürbeteig, die von der Meisterbäckerin mit Lemon Curd verziert werden. Zum Schluss hilft die Schauspielerin Jasmin Schwiers beim Backen eines süßen Kuchens in Hühner-Form.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen