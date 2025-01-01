Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 11
Folge 11: Mamma Mia

25 Min.

Backen mit Herz - für unsere Mütter nur das Beste! Enie van de Meiklokjes zeigt uns heute wie man mit wenig Aufwand und viel Liebe herrliche Muttertagsleckereien backen kann. Eine zauberhafte Mutti-Frutti-Torte und leckere Rosenblütenstangen lassen elterliche Herzen höher schlagen. Törtchen-Experte Matthias Ludwigs aus Köln verrät ihr außerdem, was er seiner Mutter seit vielen Jahren zum Ehrentag backt.

