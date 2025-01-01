Sweet and Easy - Enie backt
Folge 11: Mamma Mia
25 Min.Ab 6
Backen mit Herz - für unsere Mütter nur das Beste! Enie van de Meiklokjes zeigt uns heute wie man mit wenig Aufwand und viel Liebe herrliche Muttertagsleckereien backen kann. Eine zauberhafte Mutti-Frutti-Torte und leckere Rosenblütenstangen lassen elterliche Herzen höher schlagen. Törtchen-Experte Matthias Ludwigs aus Köln verrät ihr außerdem, was er seiner Mutter seit vielen Jahren zum Ehrentag backt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen