Sweet and Easy - Enie backt

sixxStaffel 2Folge 13
25 Min.Ab 6

Backen und Fitness geht nicht? Geht doch! Enie van de Meiklokjes zeigt wie man ganz easy gesunde Leckereien zaubern kann, die auch Sportlerherzen höher schlagen lassen. Neben einer erfrischenden Sojajoghurt-Limetten-Tarte mit Papaya gibt es auch Rhabarber-Spinat-Fladen - und das sogar ganz vegan! Moderator, Fitness-Fan und Allrounder Wigald Boning zeigt Enie außerdem seine persönlichen Power-Müsli Riegel.

sixx
