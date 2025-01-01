Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Großes ganz klein

sixxStaffel 2Folge 16
Großes ganz klein

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 16: Großes ganz klein

25 Min.Ab 6

Heute zaubert Enie Mini-Gerichte mit maximalem Geschmack. Für Liebhaber von erfrischendem Süßkram gibt es Mini Pfirsich-Biskuitröllchen, gefolgt von Mini Pizza am Stiel. Zu Gast in der Kochstube ist Chalwa Heigl, die saftige Mini Gugl zubereitet.

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

