Sweet and Easy - Enie backt
Folge 21: Bella Italia
24 Min.Ab 6
Enie macht heute einen kulinarischen Ausflug in des Deutschen Lieblingsland Italien! Aus dem Backofen direkt auf den Tisch kommen ein Cantuccini-Trio, Pizza a la Foccacia und ein Nonna-Kuchen. Zu Gast ist Valentina Bianda, eine echte Italienerin mit großer Leidenschaft für die Küche ihrer Heimat.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen