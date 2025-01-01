Sweet and Easy - Enie backt
Folge 22: Happy Halloween
25 Min.Ab 6
Zu Halloween gibt es von Enie diesmal leckere Rezepte für eine gelungene Party: Kürbis-Guglhupf, Würstchen Mumien und Pumpkin Pie. Zu Gast ist die Feinschmeckerin Cynthia Barcomi.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
6
Copyrights:© SIXX
