Sweet and Easy - Enie backt
Folge 4: Frühlingserwachen
25 Min.Ab 6
Endlich ist der Winter vorbei und das feiert Enie van de Meiklokjes mit Schoko-Blumentopf-Cupcakes und einer frischen Karotten-Kräuter-Quiche. Außerdem zeigt ihr Solvey Drees vom Café Solvey in Berlin Mitte, wie einfach und schnell sie Frühlings-Eclairs zaubern kann.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
