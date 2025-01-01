Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 8
25 Min.Ab 6

Heute nimmt uns Enie mit auf eine kulinarische Reise ins Land der Croissants und Baguettes - la France! Mit schokoladigen Croissants, ganz easy und ohne Blätterteig, sowie Crepes-Galettes mit Spargel und Schinken gibt Enie einen Vorgeschmack auf die französische Cuisine. Außerdem zeigt ihr Claude Trendel, waschechter Franzose und Besitzer des "Le Piaf" in Berlin Charlottenburg, wie aus einem Küchenunfall die legendäre Tarte Tatin entstanden ist!

