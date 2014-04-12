Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Name ist Hase

sixxStaffel 3Folge 1vom 12.04.2014
Pünktlich zur Osterzeit ist Enie van de Meiklokjes mit "Sweet & Easy - Enie backt" wieder da. Für diesen Anlass zaubert Enie aus einem Hefeteig gleich die ganze Osterdeko: Ihre verdrehten Hasen im Osternest. Außerdem zeigt sie, wie man ganz schnell und einfach lustige Häschen-Näschen am Stiel zubereiten kann und ihr Gast - das ehemalige Model Laura Seebacher aus Hamburg, die heute das Café "Liebes Bisschen" betreibt, zeigt Enie ihre himmlische Karotten-Ingwertorte.

sixx
