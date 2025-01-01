Sweet and Easy - Enie backt
Folge 16: Auf die Hand
25 Min.Ab 6
Enie backt Süßes und Herzhaftes für den großen Hunger zwischendurch. So wie die Tarte-Streifen - schnell gemacht und super lecker mit Crème Fraîche, Pfirsichen und Himbeeren. Liegt auch super in der Hand: Die knusprige Speck-Pizza vom Blech. "Speed & Easy" und super handlich sind die Parmesan-Lollies. Die Hamburger Back-Bloggerin "Küchendeern" aka. Jasmin Krause zaubert exotische Törtchen ins Glas: Mit Mangos, Maracuja und Brezelboden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen