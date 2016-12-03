Sweet and Easy - Enie backt
Folge 18: Schokomania
25 Min.Folge vom 03.12.2016Ab 6
Enie ist ein echter Schokomaniac! Mal wieder ergibt sie sich ihrer Lust auf Schokolade und backt einen traumhaften Schokokuss-Kuchen mit Schokoküssen, Schokocreme und Schokostreuseln. Auch weiße Schokolade macht glücklich - besonders im weißen Schokokuchen mit Pfirsichen. Speed & Easy und zum Dahinschmelzen ist die Trinkschokolade am Stiel. Und Andrea Sokol aus München zeigt Enie, wie sie in ihrem Café "Hover & Floyd" den schokoladigsten Schokokuchen der Welt anrührt.
