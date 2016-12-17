Weihnachten steht vor der TürJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 20: Weihnachten steht vor der Tür
25 Min.Folge vom 17.12.2016Ab 6
Weihnachten steht vor der Tür! Enie zeigt große und kleine Alternativen zum Stollen. Sie backt eine Weihnachtstorte voller winterlicher Aromen mit einem Spekulatiusboden. Außerdem zaubert sie aus nur einem Teig drei ganz unterschiedliche Plätzchen. Speed & Easy gemacht ist der aromatische Chai-Milchshake. Und Moderator und Hobby-Bäcker Jochen Bendel zeigt Enie seinen weihnachtlichen Kirsch-Mohnstrudel mit Zimt und Mandelblättchen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen