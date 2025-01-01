Sweet and Easy - Enie backt
Folge 20: Kleine Weihnachtsbäckerei
25 Min.Ab 6
In dieser Folge präsentiert Enie die besten Rezepte für ein frohes Fest. So wie ihren Spekulatius-Buttermilch-Kranz, getoppt mit glitzernden Marzipan-Kerzen, die aufgespießten Marshmallows, überzogen mit Schokolade und roten Zuckerperlen und den klassischen Bratapfel mit einer Zimt-Käsekuchen-Masse und krossen Streuseln. Gast Wilfred Amoah Marfo aus Hamburg zeigt Enie seine Variante des Weihnachtsstollens - mit Ziegenkäse und Thunfisch.
Sweet and Easy - Enie backt
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen