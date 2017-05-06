Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Mit Laib & Seele

sixxStaffel 6Folge 5vom 06.05.2017
Mit Laib & Seele

Mit Laib & SeeleJetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 5: Mit Laib & Seele

24 Min.Folge vom 06.05.2017Ab 6

Heute dreht sich alles rund ums Brot! Herrlich saftig und ruckzuck gemacht ist das Bananenbrot. Enies Variante besticht mit griechischem Joghurt, Honig, Blau- und Erdbeeren. Herzhaft sind Enies Laugenbrötchen mit Mozzarella, Parmesan und Rosmarin. Gast Alvara Fischer führt in Hamburg das Café "bergtags" und zeigt uns ihre liebste Brot-Kreation mit Roter Bete, Minze, Chiasamen und einer Zitronen-Meerrettich-Butter.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen