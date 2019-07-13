Zum Inhalt springenBarrierefrei
Superfood, super gut

sixxStaffel 8Folge 12vom 13.07.2019
25 Min.Folge vom 13.07.2019Ab 6

Leckere Rezepte - einfach zubereitet: Enie van de Meiklokjes verrät, wie man blitzschnell köstliche Gerichte zubereiten kann. Los geht's mit einem fruchtigen Heidelbeerkäsekuchen und knusprigem Margarita-Popcorn. Außerdem begrüßt Enie Kochbuch-Autorin Sophia Hoffmann aus Berlin. Gemeinsam zaubern sie eine Quiche mit Semmelbrösel-Kruste auf den Tisch.

