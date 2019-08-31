Schlemmen bis der Arzt kommtJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 19: Schlemmen bis der Arzt kommt
Folge vom 31.08.2019
Auch heute präsentiert Enie van de Meiklokjes wieder leckere Rezepte, die zum Schlemmen einladen. Den Anfang macht ein knuspriger Crumble mit frischen Pflaumen und einer süßen Puddingcreme. Außerdem backt Enie einen saftigen Brownie-Käsekuchen mit reichlich Schokolade. Ebenso köstlich schmeckt auch ihr Apfel-Hefekranz mit Butter und knackigen Walnüssen.
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
