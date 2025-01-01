Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Backen im Urlaub

sixxStaffel 8Folge 8
Backen im Urlaub

Folge 8: Backen im Urlaub

24 Min.Ab 6

Enie van de Meiklokjes schippert mit ihrem Hausboot übers Wasser und zeigt, wie man ganz einfach und blitzschnell verschiedene Leckereien zubereitet. Ein Apfel-Streuselkuchen versüßt die Auszeit im Urlaub, ebenso wie ein herzhaftes Rote-Beete-Brot mit Kümmel- und Fenchelsamen. Ruck zuck fertig ist auch eine raffinierte Quark-Calzone mit saftigen Mandarinen. Zum Abschluss gibt es noch feine Strudeltörtchen, gefüllt mit frischem grünen Spargel und Kartoffeln.

