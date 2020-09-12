Sweet and Easy - Enie backt
Folge 8: Snack im Gepäck
25 Min.Folge vom 12.09.2020Ab 6
Enie van de Meiklokjes hat leckere Rezepte für Unterwegs im Gepäck. Neben fruchtigen Keksen mit einer Beerenfüllung backt sie herzhafte Scones mit Zwiebel-Chutney. Außerdem empfängt Enie Schauspielerin und Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes. Gemeinsam kreieren sie buntes Gebäck aus Brandteig.
Weitere Folgen in Staffel 9
Sweet and Easy - Enie backt
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen