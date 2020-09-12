Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Snack im Gepäck

sixxStaffel 9Folge 8vom 12.09.2020
Snack im Gepäck

Snack im GepäckJetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 8: Snack im Gepäck

25 Min.Folge vom 12.09.2020Ab 6

Enie van de Meiklokjes hat leckere Rezepte für Unterwegs im Gepäck. Neben fruchtigen Keksen mit einer Beerenfüllung backt sie herzhafte Scones mit Zwiebel-Chutney. Außerdem empfängt Enie Schauspielerin und Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes. Gemeinsam kreieren sie buntes Gebäck aus Brandteig.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen