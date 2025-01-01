Auf die Plätzchen, fertig, los!Jetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 27: Auf die Plätzchen, fertig, los!
25 Min.Ab 6
Enie läutet die Plätzchenzeit ein und versüßt uns die kalten Tage mit zwei leckeren Spezialitäten für Gaumen und Seele: Es gibt nussige Macadamia-Florentiner und Kokos-Straciatella-Makronen. Als Expertin ist Nadja Bruhn zu Gast im Studio und zaubert zimtige Weihnachtskekse.
