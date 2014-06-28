Sweet and Easy - Enie backt
Folge 11: Alles Blech
24 Min.Folge vom 28.06.2014Ab 6
Bei Familienfeiern oder wenn sich gleich eine ganze Horde von Freunden zum Kaffeetrinken angekündigt hat, sind Blechkuchen einfach ideal - und gar nicht langweilig, wie Enie van de Meiklokjes heute beweist: Sie zaubert einen crunchy Kiba-Bienenstich, extravagante Glitter-Lemon-Strawberry-Cubes und einen Makronengitter-Blechkuchen. Unterstützt wird sie von Konditorin Juliane Hälbig vom für seine tollen Naschereien bekannten Café Schmidt in Hamburg.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen