Sweet and Easy - Enie backt
Folge 13: Alles Tarte
25 Min.Folge vom 12.07.2014Ab 6
Heute widmet sich Enie einem französischen Dauerbrenner, der Tarte. Bei ihrer Schokolavendel-Tarte trifft leckere Schokocreme auf Joghurt, Mascarpone, Honig und duftigen Lavendel! Ein absoluter Hingucker und eine wahre Geschmacksexplosion im Mund. Tarte geht aber auch herzhaft mit den Mini-Tartepäckchen "surprise" gefüllt mit Hühnchen und Gemüse. Friedel Hentrich, Betreiber des Cafés Wohlleben in Nürnberg, backt mit Enie seine Orangen-Vanilletarte mit Thymian zu backen.
