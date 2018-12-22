Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 5Folge 22vom 22.12.2018
46 Min.Folge vom 22.12.2018Ab 6

Weihnachten rückt immer näher und Enie van de Meiklokjes nimmt dies zum Anlass, einen geselligen Abend mit Gebäck und Weihnachtsvorbereitungen zu feiern. Enie hat tolle Ideen für selbstgemachten Weihnachtsbaumschmuck vorbereitet, Jochen Bendel bringt einen hot & spicy Schokoladendrink mit, Evelyn Weigert sorgt für viel gute Laune und Wissenswertes zum Thema Weihnachten und Michael Stierle backt mit Enie eine sensationelle Weihnachtstorte.

