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Sweet Home Chicago

Wie Phönix aus der Asche

HGTVFolge vom 26.11.2019
Wie Phönix aus der Asche

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Sweet Home Chicago

Folge vom 26.11.2019: Wie Phönix aus der Asche

43 Min.Folge vom 26.11.2019

In Wicker Park stoßen die Inneneinrichterin Alison und der Bauunternehmer Donovan auf ein Haus von 1885, das einen Feuerschaden in der Küche aufweist. Jedoch ist die Klinkerfassade von außen noch erhalten. Alison verbindet im Interior alte und neue Stücke, um einen interessanten Stilbruch zu kreieren.

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