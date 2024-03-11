Sweet Home Chicago
Folge vom 11.03.2024: Ein teurer Fluchtweg
44 Min.Folge vom 11.03.2024
Kaley und Travis haben vor einem Jahr mit dem Umbau ihres Eigenheims im Norden von Chicago begonnen, doch für den Rest des Hauses brauchen sie Hilfe von Alison. Die beiden haben zum ersten Mal ein Haus gekauft und die Renovierung unterschätzt. Mit ihrem sechs Wochen alten Baby kommen sie zu nichts mehr und wünschen sich sehnlichst ein fertiges Haus. AAn Platz mangelt es nicht, sondern an der Gestaltung. Das Paar wünscht sich einen coolen Stilmix aus Mid-Century und Marokko und Alison gibt alles, um dem Haus diesen Look in vier Monaten zu verleihen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.