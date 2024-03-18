Sweet Home Chicago
Folge vom 18.03.2024: Historisch und doch modern
44 Min.Folge vom 18.03.2024
Ukrainian Village ist ein wunderbares Viertel in Chicago mit hübschen historischen Stadthäusern, von denen keins dem anderen gleicht. Hier hat Eric einen Altbau mit fünf Schlafzimmern und vier Bädern gekauft und er hofft auf Alisons Expertise, das Haus zu modernisieren und gleichzeitig den historischen Charme zu behalten. Der Druck ist groß, denn Eric möchte in einem Jahr mit seiner Familie einziehen und stellt ein Umbaubudget von 750.000 Dollar zur Verfügung. Das Budget ist ein Segen, der Zeitpunkt nicht optimal. Bekommt Alison die Herausforderung hin?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.