Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Beauty-Food

sixxStaffel 2Folge 10vom 30.12.2017
Beauty-Food

Beauty-FoodJetzt kostenlos streamen

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Folge 10: Beauty-Food

24 Min.Folge vom 30.12.2017Ab 6

Essen, das uns glücklich und auch noch schön macht! Was kann es Besseres geben? Gerade Trend: goldene Milch. Enie weiht euch ein in das Geheimnis der Kurkuma-Wurzel und zeigt tolle Rezepte für Avocado-Gerichte und leckere Energie-Balls. Außerdem erfahrt ihr alles rund um die Kokosblüte als Zuckerersatz.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Sweet & Easy - Das Foodmagazin
sixx
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Alle 7 Staffeln und Folgen