Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 8: Verrückte Mischungen
24 Min.Folge vom 23.12.2017Ab 6
Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an - verrückte Kombinationen wie Pommes und Eis beherrschen die Food-Trends auf Instagram. Wir schauen hinter die Kulissen einer Trendbäckerei in L.A., in der süßes Gebäck mit Sushi zubereitet wird und sind zu Gast in einem amerikanischen Diner, in der die verrückten Pan-Cake Variationen keine Grenzen kennen. Außerdem erklärt Enie, wie salzig auch süß sein kann!
