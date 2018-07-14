Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Coole Backtrends

sixxStaffel 3Folge 6vom 14.07.2018
Coole Backtrends

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Folge 6: Coole Backtrends

24 Min.Folge vom 14.07.2018Ab 6

Wie stellt man einen Kuchen mit spiegelglatter Oberfläche her, und mit welcher verrückten, kunterbunten Tortenkreation beeindruckt man seine Gäste bei der nächsten Party? Die coolsten Pancake-Rezepte und ein Superfood-Cake, der in nur fünf Minuten gemacht ist - Enie van de Meiklokjes zeigt, wie's geht!

