Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 9: Leckere Exportschlager
24 Min.Folge vom 04.08.2018Ab 6
Brezel, Bratwurst, Apfelstrudel und Co. - deutsche Leckereien sind nicht nur hierzulande beliebt, sondern auch im Ausland. Wir besuchen einen deutschen Brezelbäcker in Hongkong, testen Schweinshaxe und Co. in einem Restaurant in China und schauen hinter die Kulissen einer deutschen Wurst-Bude in London. Außerdem erklärt Enie van de Meiklokjes, wie salziges Laugengebäck zu einer echt süßen Versuchung wird.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
