Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 6: Luxus Leckereien
23 Min.Folge vom 26.10.2019Ab 6
Enie van de Meiklokjes verwöhnt die Zuschauer heute mit leckeren Luxus-Schlemmereien. Was essen die Reichen und Schönen am liebsten? Außerdem gibt Enie Tipps zum Thema "vergoldetes Essen", die man zuhause ganz einfach nachmachen kann.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
6
Copyrights:© sixx