Sweet & Easy - Das Foodmagazin

sixxStaffel 5Folge 10vom 31.07.2021
Folge 10: Cheese-Paradies

22 Min.Folge vom 31.07.2021Ab 6

Käse so weit das Auge reicht: Enie macht sich auf eine kulinarische Reise quer durch beliebte Großstädte. In London stellt sie das erste Running-Käse-Restaurant der Welt vor. Außerdem gibt es Käse-Tee in Brooklyn und Cheesecake-Lollies in Berlin. Neben einem Rezept für einen Harzer-Käsekuchen verrät Enie, wie man leckere Mozzarella-Pilze zaubert.

