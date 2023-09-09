Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Let's have a picknic!

sixxStaffel 7Folge 2vom 09.09.2023
Let's have a picknic!

24 Min.Folge vom 09.09.2023Ab 6

Was gibt es Schöneres, als an einem sonnigen Nachmittag den Essplatz in den eigenen vier Wänden kurzerhand nach draußen zu verlagern? Enie gibt tolle Tipps, welche Snacks sich gut für den Picknickkorb eignen. Außerdem zeigt sie die Zubereitung einer besonders erfrischenden Limonaden-Variante.

