Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 4: Cake Art
25 Min.Folge vom 19.05.2024Ab 6
Enie van de Meiklokjes präsentiert spektakuläre Backwerke, die jeden zum Staunen bringen und fast zu schade zum Essen sind. Außerdem zeigt die Meisterbäckerin, wie man mit wenigen Handgriffen eine zauberhafte Kuchentafel erstellt.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx